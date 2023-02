Barbat din Daia Romana, in stare grava dupa ce a incercat sa aprinda focul intr-o centrala. A fost preluat de un elicopter SMURD

Un barbat de 49 de ani din Daia Romana a ajuns in stare grava la spital, luni dimineata, dupa ce a suferit mai multe arsuri in timp ce incerca sa aprinda focul intr-o centrala termica pe lemne.Potrivit IPJ Alba, la data de 6 februarie 2023, in jurul orei 08:00, un barbat de 49 de ani, din Daia Romana, in timp ce incerca sa aprinda focul intr-o central termica pe lemne, care deserveste o hala de productie situata pe raza comunei Daia Romana, a suferit arsuri la nivelul fetei si a membrelor ... citeste toata stirea