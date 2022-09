Barbat din Galati, retinut de politistii din cadrul BCCO si DIICOT Alba Iulia, pentru pornografie infantila. A determinat o fata din municipiu, sa ii trimita poze indecente

La data de 31 august 2022, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Galati, la o persoana banuita de pornografie infantila si santaj.Din cercetari a rezultat faptul ca, in cursul anului 2022, un barbat, de 46 de ani, din municipiul Galati, ar fi determinat o minora, in varsta de 16 ani, din judetul Alba, sa realizeze mai multe materiale cu ... citeste toata stirea