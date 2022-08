Barbat din Mihalt, prin beat la volan si fara permis de conducere

Un barbat din Mihalt, a fost depistat luni seara, de politisti in trafic, la volanul unei masini, sub influenta bauturilor alcoolice, iar pe deasupra barbatul nu poseda nici permis de conducere.Pentru infractiunile comise, soferul se va alege cu dosar penal.La data de 22 august 2022, in jurul orei 21.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au depistat un tanar, de 26 de ani, din comuna Mihalt, in timp ce conducea, pe strada 6 Martie din comuna Craciunelu de Jos, un autoturism ... citeste toata stirea