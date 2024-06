Barbat din Municipiul Aiud retinut 24 de ore pentru inselaciune

La data de 5 iunie 2024, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 36 de ani, din municipiul Aiud, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in luna iunie 2023 ar fi incasat, de la un barbat din Alba Iulia, suma de 1.000 de lei, cu titlu de avans pentru achizitionarea unui autoturism postat la vanzare, in mediul online, ... citește toată știrea