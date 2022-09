Barbat din Mures, ARESTAT dupa ce a batut un barbat, in comuna Noslac. Victima are nevoie de 40-50 de zile de ingrijiri medicale

Un barbat de 44 de ani din Luduj, judetul Mures, este cercetat in stare de arest preventiv dupa ce a batut un barbat, in timp ce se afla pe raza localitatii Gabud, comuna Noslac. In urma leziunilor provocate, victima ar avea nevoie de 40 - 50 de zile de ingrijiri medicale.Potrivit IPJ Alba, la data de 19 septembrie 2022, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat si retinut un barbat de 44 de ani, din Ludus, judetul Mures, care este cercetat, alaturi de alti doi barbati din ... citeste toata stirea