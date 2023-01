Barbat din Orastie dat disparut de acasa, gasit spanzurat pe malul raului Mures

Un barbat in varsta de 51 de ani din municipiul Orastie, dat disparut de familie de doua zile, a fost gasit marti, spanzurat pe malul raului Mures, din apropierea localitatii Ceru Bacainti."In data de 9 ianuarie 2023, in jurul orei 16.30, Politia Municipiului Orastie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca, in jurul orei 07.25, sotul acesteia TEODOR ADRIAN, de 51 de ani, din Orastie, a plecat sa il conduca pe fiul sau la o unitate de invatamant din municipiul Orastie, insa nu a mai ... citeste toata stirea