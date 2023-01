Barbat din Posaga, gasit decedat la o stana de animale. S-a impuscat mortal cu o arma de vanatoare

Un barbat in varsta de 34 de ani din comuna Posaga, a fost gasit sambata dimineata, decedat in zona unei stane de animale.Barbatul s-ar fi impuscat in zona capului, cu o arma de vanatoare pe care o detinea legal.La data de 14 ianuarie 2023, in jurul orei 09,00, Politia Orasului Baia de Aries a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca la o stana de animale de pe raza comunei Posaga, un barbat a decedat.La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare, formata din politisti de ... citeste toata stirea