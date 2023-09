Un barbat in varsta de 34 de ani din localitatea Razboieni - Cetate, a fost retinut duminica, de catre politistii din Ocna Mures.Barbatul a fost descoperit sambata seara, la un control in trafic efectuat de politisti, avand o alcoolemie de 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 3 septembrie 2023, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ocna Mures au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 34 de ani, din localitatea Razboieni- Cetate, judetul Alba, care ... citeste toata stirea