Barbat din Rosia Montana, arestat la domiciliu dupa ce a condus un vehicul neinmatriculat si fara permis

La data de 25 octombrie 2024, Judecatoria Campeni a dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile fata de un barbat de 56 de ani din Rosia Montana, suspectat de conducerea unui autoturism in conditii ilegale. Incidentul a avut loc pe 24 octombrie, cand, in timp ce circula pe DC 117, barbatul a intrat in coliziune cu un vagonet de metal.Verificarile efectuate de politistii din Abrud au relevat ca individul avea suspendat dreptul de a conduce inca din 16 ... citește toată știrea