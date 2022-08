Barbat din Sebes, suspectat de furt si conducere fara permis. Ce acuzatii ii aduc politistii

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat un barbat de 58 de ani, din municipiu, ca banuit de savarsirea infractiunilor de furt si conducere fara permis.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in cursul lunii aprilie 2022, in timp ce conducea un autoturism, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat, ar fi patruns in incinta unui punct de lucru al unei societati comerciale din Sebes.De acolo ar fi sustras cabluri de ... citeste toata stirea