Barbat din Sebes, trimis in judecata dupa ce a spart cu pumnul mai multe geamuri ale unei sali de pariuri sportive

Un barbat din Sebes va ajunge in fata judecatorilor pentru doua fapte de distrugere. Dosarul in care este anchetat a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara, in data de 25 februarie 2025, pe rolul Judecatoriei Sebes.Acesta va fi judecat dupa ce a spart cu pumnul geamnul unei sali de pariuri sportive, iar intr-o alta zi, geamul casieriei salii in cauza.Prima fapta s-a petrecut in data de 6 mai 2024, injurul orei 18.00. Atunci potrivit magistratilor a spart geamul de la