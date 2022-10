Barbat din Serbia, depistat cu sedere ilegala in Alba. Ce masuri au luat politistii de la Imigrari

Un barbat din Serbia a fost depistat cu sedere ilegala in Alba, de catre politistii de imigrari. Acestia au desfasurat o actiune, duminica, de combatere a sederii ilegale a cetatenilor straini.Din cercetari a reiesit ca barbatul, in varsta de 63 de ani, din Serbia, a intrat legal in Romania, insa nu a parasit teritoriul statului roman la expirarea dreptului de sedere.Cel in cauza a fost sanctionat contraventional in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.194/2002 privind regimul strainilor ... citeste toata stirea