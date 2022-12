Barbat din Sona, retinut de politisti pentru violenta in familie. Si-a agresat iubita si pe fata acesteia minora

Un barbat in varsta de 40 ani din Sona, a fost luni, retinut pentru 24 de ore de catre politisti pentru violenta in familie.Barbatul este invinuit ca si-a lovit iubita si pe fiica acesteia minora, pe fondul geloziei si a unor discutii in contradictoriu.La data de 5 decembrie 2022, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au fost sesizati de catre o femeie de 36 de ani, din comuna Sona, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin.In urma cercetarilor efectuate de politisti, a ... citeste toata stirea