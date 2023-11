Un barbat din comuna Spring, judetul Alba, a fost retinut marti de politisti, dupa ce a fost prins fara permis la volanul unei masini neinmatriculate. De asemenea, barbatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Alba, marti, 21 noiembrie 2023, in jurul orei 07.00, politistii Postului de Politie Spring au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea pe DN1 un autoturism neinmatriculat. Barbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de ... citeste toata stirea