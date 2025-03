Barbat din Stei retinut de politisti, dupa ce a fost depistat in trafic, in timp ce conducea sub influenta alcoolului

La data de 3 martie a.c., in urma administrarii probatoriului, politistii Biroului Rutier Beius au dispus retinerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor fata de un barbat de 51 de ani, din comuna Rieni, judetul Bihor, banuit de savarsirea de infractiuni rutiere.In aceeasi zi, in jurul orei 18.45, pe strada Miron Pompiliu din localitatea Stei, judetul Bihor, acesta a fost depistat in trafic de politistii Sectiei nr.10 de ... citește toată știrea