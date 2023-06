Un barbat in varsta de 32 de ani din comuna Sugag, a fost retinut de politistii din Sebes.Dupa ce a consumat mai multe pahare, barbatul a facut scandal la o cabana situata in zona Luncilor Prigoanei.La data de 25 iunie 2023, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 32 de ani, din comuna Sugag, judetul Alba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, tulburarea ordinii ... citeste toata stirea