Barbat din Vintu de Jos, retinut de politisti, dupa ce a fost prins la volan, cu o alcoolemie de 1,26 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un barbat din Vintu de Jos, a fost retinut luni seara, de politistii din localitate, dupa ce acesta a fost depistat de oamenii legii, conducand un autoturism, afland - se sub influenta bauturilor alcoolice.In momentul, soferul a fost oprit de catre politisti, barbatul avea o alcoolemie de 1,26 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 20 iunie 2022, in jurul orei 22,30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Vintu de Jos, ... citeste toata stirea