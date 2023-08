Un barbat de 34 de ani din Vintu de Jos, a fost retinut, miercuri, de politisti, pentru savarsirea infractiunilor de violenta in familie si distrugere.Barbatul este invinuit ca, si -a agresat fratele in timp ce se aflau pe o strada din Alba Iulia.In data de 16 august 2023, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie de 44 de ani, cu privire la faptul ca sotul ei, in varsta de 36 de ani, din comuna Vintu de Jos, a fost agresat de catre fratele acestuia.Din primele cercetari ... citeste toata stirea