Politistii din municipiul Aiud, au surprins joi, in flagrant un barbat din orasul Zlatna, care sustragea motorina din rezervorul camionului pe care era angajat sa il conduca.La data de 13 ianuarie 2022, in jurul orei 18.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau in zona unei parcari situata pe DN 1, pe raza comunei Miraslau, au depistat, in flagrant ... citeste toata stirea