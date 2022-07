Barbat din Zlatna, retinut de politisti. Si-a abuzat sexual fiul cu probleme de sanatate

Un barbat, in varsta de 59 ani, din orasul Zlatna, a fost retinut de catre politistii din Alba Iulia, pentru viol.Luni seara, barbatul si-a violat propriul fiu, in varsta de 22 ani, in zona santurilor Cetatii Alba Carolina.Faptele nu au trecut neobservate, mai multi trecatori care au vazut scena, au anuntat politia.Individul nu este la prima abatere de acest fel, barbatul abuzandu-si sexual fiul si anul trecut in Zlatna.Potrivit IPJ Alba, La data de 11 iulie 2022, politistii de investigatii ... citeste toata stirea