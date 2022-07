Barbat din Zlatna si o femeie din Cugir, depistati beti la volan

Un barbat din Zlatna si o femeie din Cugir, au fost depistati miercuri seara, la un control in trafic, de catre politistii rutieri, la volanul masinilor pe care le conducea, cu o alcoolemie de 0,85 respectiv 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferii turmentati se vor alege cu dosare penale.La data de 6 iulie 2022, in jurul orei 23,00, politistii din Cugir au depistat o femeie de 51 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Nuferilor din oras, fiind sub influenta ... citeste toata stirea