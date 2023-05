Un barbat in varsta de 37 de ani din comuna Cergau a fost retinut de politisti, in urma unui conflict in familie. Acesta si-ar fi lovit partenera, de mai multe ori, cu pumnii si picioarele.Potrivit IPJ Alba, miercuri, 10 mai, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 37 de ani, din comuna Cergau, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie.Marti seara (9 mai), acesta si-ar fi agresat concubina, ... citeste toata stirea