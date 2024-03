Barbat in varsta de 27 de ani din Medias a fost retinut pentru furt.Acesta a sustras mai multe articole din aur dintr-o bijuterie din Alba

La data de 30 martie 2024, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat si retinut un barbat de 27 de ani, din municipiul Medias, judetul Sibiu, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.Male thief looking for valuables indoorsSe pare ca, la data de 29 martie, profitand de neatentia vanzatoarei unei bijuterii din ... citește toată știrea