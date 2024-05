Barbat prins la Alba Iulia, in timp ce fura un colet de peste 3000 de lei, dintr-un easybox. Ce au descoperit politistii

Un barbat a fost prins in flagrant, la Alba Iulia, in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce fura un colet dintr-un easybox. Politistii l-au retinut si au descoperit ca acesta ar fi furat colete, din alt aparat similar.Potrivit IPJ Alba, barbatul, in varsta de 31 de ani, din Zlatna, a fost prins in flagrant delict, de catre politistii de investigatii criminale si cei de ordine publica din Alba Iulia.Acesta a fost identificat imediat dupa ce a sustras un colet, in valoare de 3.298 de lei, ... citește toată știrea