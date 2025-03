Barbat prins pescuind ilegal in raul Olt - Politia a confiscat 600 de metri de plase si 100 kg de peste

La data de 22 martie a.c., in jurul orei 05.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Avrig, cu sprijinul reprezentantilor AJVPS Sibiu, au depistat un barbat in varsta de 53 de ani, din Avrig, care ar fi pescuit ilegal in raul Olt, in zona barajului de acumulare Avrig.In masina barbatului, precum si in apropierea locului unde s-ar fi pescuit, politistii au gasit mai multe plase monofilament cu o lungime totala de 600 de metri, o barca gonflabila, saci si alte echipamente de pescuit, bunurile ... citește toată știrea