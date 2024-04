Barbat retinut 24 de ore pentru incalcarea ordinului de protectie si violenta in familie

La data de 14 aprilie 2024, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 60 de ani, din comuna Miraslau, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie, amenintare si incalcarea ordinului de protectie provizoriu.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 13 aprilie, pe fondul unor discutii contradictorii avute cu sotia sa, ar fi agresat-o, provocandu-i, la nivelul fetei, leziuni ... citește toată știrea