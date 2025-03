Barbat retinut dupa ce a incendiat intentionat un autoturism in Cluj-Napoca, cauzand pagube de 4.500 de euro

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea infractiunii de distrugere.In fapt, la data de 13 martie a.c., in jurul orei 20:50, politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la incendierea unui autoturism parcat in curtea unui imobil de pe strada Scolii, din municipiul Cluj-Napoca.Din verificarile efectuate, s-a stabilit ca, in aceeasi ... citește toată știrea