Barbat retinut pentru distrugere prin incendiere si infractiuni la regimul rutier

La data de 17 aprilie 2024, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes - Postul de Politie Cut au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 55 de ani, din comuna Cut, judetul Alba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere prin incendiere, conducere cu permisul suspendat si refuz de recoltare a mostrelor biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in noaptea de 14/15 aprilie 2024, pe fondul ... citește toată știrea