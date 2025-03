Barbat trimis in judecata dupa ce a furat din mai multe magazine din Alba Iulia bautura, cascaval, deodorant si conserve

Un barbat a fost trimis in judecata dupa ce timp de aproape un an a fost prins de sapte ori in timp ce fura din magazinele din Alba Iulia. Acesta a furat din Kaufland, Dacia si LIDL.Barbatul a furat de la bucati de cascaval, la deodorant, sau bauturi alcoolice. Pentru faptele sale a fost trimis in judecata in data de 4 martie 2025.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Alba Iulia, iar in data de 4 martie a trecut de stadiul de masuri si exceptii de camera preliminara.Pentru ce ... citește toată știrea