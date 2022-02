Barbati din judetul Gorj, dati in urmarire nationala, retinuti de politistii din Aiud

Politistii din municipiul Aiud, au retinut joi, doi barbati din judetul Gorj, dati in urmarire nationala de catre autoritati, pentru comiterea mai multor fapte cu violenta.Cei doi barbati, au fost incarcerati in Penitenciarul Aiud.La data de 17 februarie 2022, in jurul orei 15.00, politistii Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Urmariti, impreuna cu politistii din Aiud, au depistat si retinut, pe raza municipiului Aiud, doi barbati de 25 si 34 de ani, din judetul Gorj, ... citeste toata stirea