Barbatul din Basarabia care in urma cu cinci ani a mers pe jos 600 de kilometri, din Balti in Alba Iulia a fost numit cetatean de onoare al localitatii din care se trage.Este vorba despre Ion Margineanu, care in 2018, la 78 de ani, a plecat pe jos pentru a celebra Centenarul Marii Uniri din Alba Iulia.Recent, acesta a fost numit cetatean de onoare al localitatii Fundurii-Vechi, un sat din orasul Balti, Republica Moldova.CITESTE SI: VIDEO: La 78 de ani, vine pe jos la Alba Iulia. Calatorie ... citeste toata stirea