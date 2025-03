Bataie dupa un meci de fotbal in Miercurea Sibiului : trei barbati retinuti pentru violente si tulburarea ordinii publice!

La data de 24 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Miercurea Sibiului au retinut 3 persoane, cercetate penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de incaierare, respectiv tulburarea ordinii si linistii publice.Este vorba despre doi barbati de 23, respectiv 49 de ani, din Rasinari, si un barbat de 31 de ani, din Miercurea Sibiului.In fapt, la data de 15 martie a.c., in jurul orei 13.00, la finalul unui meci de fotbal care a avut loc in Miercurea Sibiului, pe fondul ... citește toată știrea