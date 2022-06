Bataie in localitatea Oiejdea. Doi barbati retinuti de politisti

Doi barbati, tata si fiu, din localitatea Galda de Jos, au fost retinuti de politisti, dupa ce au provocat un scandal in localitatea Oiejdea.Cei doi sunt acuzati ca au agresat pe membrii unei familii din localitate, iar in urma agresiunii doua persoane au ajuns la spital.La data de 26 iunie 2022, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 41 de ani, din comuna Galda de Jos si pe fiul acestuia, in varsta de 18 ani, ambii fiind cercetati sub ... citeste toata stirea