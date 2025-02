Bataie violenta in Alba : Doi barbati retinuti dupa ce au lovit cu pumnii un consatean! Victima, transportata de urgenta la spital

La data de 27 februarie 2025, politistii Sectiei 5 de Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de doi barbati, in varsta de 30 de ani, respectiv 26 de ani, ambii din localitatea Rosia de Secas, judetul Alba, banuiti de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.In seara zilei de 27 februarie 2025, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 5 de Politie Rurala Blaj au fost sesizati, prin 112, de catre o femeie de 26 de ani cu privire la faptul ca sotul ei, in ... citește toată știrea