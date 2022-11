Batran arestat pentru viol asupra unei fetite de 9 ani pe care o ingrijea. Dosar teribil la Judecatoria Alba Iulia

Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a pus in miscare actiunea penala impotriva unui barbat in varsta de 68 de ani, in prezent retinut, pentru comiterea infractiunilor de agresiune sexuala si viol impotriva unei fetite de 9 ani.Fetita se afla in ingrijirea sa, iar batranul, Gheorghe T., a agresat-o pe micuta din 2018 si pana in 2020. Detaliile din dosar sunt teribile si imposibil de redat.Faptele s-au petrecut din 2018 si pana in martie 2020. In acest interval, batranul a supus-o pe ... citeste toata stirea