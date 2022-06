Un barbat din Aiud, a fost retinut vineri, dupa in aceasta dimineata, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, si-a incendiat casa.Piromanul de ocazie, a fost retinut de politisti, pentru 24 de ore.La data de 10 iunie 2022, in jurul orei 03:40, Politia Municipiului Aiud a fost sesizata cu privire la faptul ca la un imobil din Aiudul de Sus s-a produs un incendiu.In urma cercetarilor efectuate, politistii au identificat ... citeste toata stirea