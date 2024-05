Beniamin Todosiu (deputat PSD de Alba): Liberalii din Alba sunt blocati pe traficul de pe Centura de Nord (promisa, dar invizibila)

Liberalii din Alba sunt blocati, de cativa ani buni, pe Centura de Nord a municipiului Alba Iulia, o centura mult promisa, dar ramasa doar pe hartie. Cei care sunt nevoiti sa infrunte, in fiecare zi, traficul infernal stiu cat de importanta este aceasta investitie pentru Alba si pentru localitatile din zona urbana functionala.Cred ca nu a fost lider liberal sau sef din Consiliul Judetean Alba care sa nu promita centura in ultimii ani. S-au facut fotografii prin balarii, in zona in care ar ... citește toată știrea