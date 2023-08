Masurile recente propuse de Guvernul PNL - PSD sunt un adevarat atentat la economia Romaniei si vor distruge mediul privat. In timp ce saraceste romanii si micii intreprinzatori, coalitia saraciei PNL - PSD continua sa protejeze specialii cu pensiile lor nesimtite si sinecuristii.Cel mai grav este ca PNL, partidul care pana mai ieri se erija in aparatorul mediului de afaceri, a ajuns sa fie mai rau decat PSD si sa loveasca direct in antreprenori, clasa de mijloc, activitati independente pentru ... citeste toata stirea