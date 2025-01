Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba pe un trend ascendent in ceea ce priveste numarul de utilizatori ai serviciilor de biblioteca

Finalul fiecarui an calendaristic aduce cu sine un numar de statistici care sa vina in ajutorul imbunatatirii serviciilor, in functie de rezultatele obtinute. In acest scop, incepand cu anul 2021, alaturi de bine-cunoscutele statistici nationale CULT 1, Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba a creat propriile instrumente de masurare, adecvate nevoilor institutiei, in cadrul proiectului 7.1 SSCS (Statistica, Studii, Cercetari, Sondaje). Proiectul este destinat realizarii de statistici, studii, ... citește toată știrea