Bilantul Casei de Pensii Alba Iulia: 24.000 dosare evaluate, 10.000 dosare restante solutionate, peste 17.000 decizii de pensie emise in 2021

Casa de Pensii Alba Iulia, si-a prezentat in aceasta saptamana, bilantul pe anul 2021, in prezenta Prefectul judetului Alba - Nicolae Albu, Directorul institutii - Cornelia Miclea si a Directorului Executiv adjunct - Ionel Mihaila.Potrivit raportului de bilant prezentat de conducerea Casei Judetene de Pensii (CJP) Alba, in anul 2021, institutia judeteana a emis peste 17.000 decizii de pensionare, un numar de 24.000 dosare de pensie au fost evaluate, iar 10.000 dosare restante depuse de ... citeste toata stirea