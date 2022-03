Bilantul controalelor inspectorilor ITM la firmele din judet: 8 amenzi si 15 avertismente

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba a desfasurat, in saptamana 21 martie 2022 - 25 martie 2022, actiuni de control care au vizat respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si al relatiilor de munca, aplicand pentru neregulile constate 8 amenzi in valoare de 32.100 lei.Una dintre amenzile date de inspectori, a fost pentru o persoana descoperita practicand munca la negru, fara acte legale.Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de ... citeste toata stirea