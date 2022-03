Bilantul controalelor inspectorilor ITM la firmele din judet: Amenda in valoare de 10.000lei si 29 avertismente

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba a desfasurat, in saptamana 7 martie 2022 - 13 martie 2022, actiuni de control care au vizat respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si al relatiilor de munca, aplicand pentru neregulile constate 1 amenda in in cuantum de 10.000 lei si un total de 29 avertismente.Incepand cu data de 10.03.2022 se desfasoara la nivelul judetului Alba, Campania Nationala de identificare si sanctionare a muncii nedeclarate si privind verificarea ... citeste toata stirea