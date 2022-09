Bilantul controalelor inspectorilor ITM la firmele din judet: Amenda pentru munca "la negru" si 24 avertismente

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba a desfasurat, in saptamana 29 august - 2 septembrie, actiuni de control care au vizat respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si al relatiilor de munca, aplicand pentru neregulile constate amenzi in cuantum de 26.000 lei, una dintre ele in valoare de 20.000 lei pentru o societate comerciala, unde a fost depistata o persoana prestand "munca la negru" si un numar total de 24 avertismente.Activitatea zilnica a inspectorilor de ... citeste toata stirea