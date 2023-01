Bilantul controalelor inspectorilor ITM la firmele din judet: Amenzi si 36 avertismente

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba a desfasurat, in saptamana 9 - 13 ianuarie, actiuni de control care au vizat respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si al relatiilor de munca, aplicand pentru neregulile constate amenzi in valoare de peste 19.000 lei si un numar de 36 avertismente.Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ... citeste toata stirea