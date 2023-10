Inspectoratul Teritorial de Munca Alba a desfasurat, in saptamana 9 - 13 octombrie, actiuni de control care au vizat respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si al relatiilor de munca, aplicand pentru neregulile constate amenzi in valoare de 130.000 lei, 1 amenda de 120.000 lei pentru o firma, unde au fost depistate 6 persoane prestand "munca la negru", totodata fiind aplicate 14 avertismente.Incepind cu data de 28.08.2023 la nivelul judetului Alba se afla in ... citeste toata stirea