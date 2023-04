Politistii din Alba au oferit bilantul activitatii derulate in minivacanta de Paste. Oamenii legii au aplicat peste 250 de amenzi, acestia au intervenit la 158 de evenimente.Politistii rutieri au retinut in perioada minivacantei de Paste, 13 permise de conducere.Pe perioada Sarbatorilor Pascale, in judetul Alba nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. Politistii au intervenit la 158 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat 252 de amenzi si au ... citeste toata stirea