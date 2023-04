Pompierii din Alba, au prezentat bilantul interventiilor in minivacanta prilejuita de Sarbatorile Pascale.Salvatorii au intervenit la peste 120 de misiuni in perioada Sarbatorilor Pascale, pompierii militari intervenind la 3 incendii si au oferit primul ajutor la un numar de 93 de persoane.In minivacanta prilejuita de Sfintele Sarbatori Pascale, pompierii militari din cadrul ISU Alba au monitorizat permanent evolutia situatiei din teren, in scopul dispunerii, la nevoie, a masurilor imediate ... citeste toata stirea