Bilantul workshop-ului desfasurat la Muzeul Municipal Ion Raica din Sebes: restaurate ;i conservate piese din epoca romana, Evul Mediu, Epoca Moderna si Bustul lui Mihai Eminescu

Vineri, 5 august 2022, in ultima zi a workshop-ului "Restaurarea si conservarea bunurilor culturale confectionate din piatra", incepand cu ora 12.30, a avut loc vernisajul expozitiei temporare in care au fost prezentate publicului artefactele restaurate in cursul celor opt zile de activitati practice.Au fost restaurate si conservate cinci piese datand din epoca romana (un leu si o stela funerara, o statuie ronde-bosse, un fragment dintr-un edicul si un mic relief reprezentandu-l pe zeul Pan), ... citeste toata stirea