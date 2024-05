Biserica din lemn din localitatea Ghioncani comuna Intregalde a ars in totalitate

In cursul diminetii am fost informati printr-un apel prin SNUAU 112 de catre ingrijitorul bisericii din sat. Ghioncani, com. Intregalde, faptul ca, biserica ar fi ars in totalitate.La fata locului s-a deplasat un echipaj de stingere cu apa si spuma din cadrul Sectiei de Pompieri ... citește toată știrea