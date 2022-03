Blocul National Sindical solicita Executivului masuri concrete in privinta securitatii energetice si alimentare a Romaniei

Blocul National Sindical (BNS) solicita Executivului convocarea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, avand ca obiectiv constituirea unor grupuri de lucru care sa elaboreze in regim de urgenta planuri de masuri concrete in privinta securitatii energetice a Romaniei, securitatii alimentare, revitalizarii industriei nationale de aparare si sprijin pentru a compensa efectele economice si sociale ale razboiului, iar in acest sens Biroul Executiv al BNS a hotarat joi organizarea unui ... citeste toata stirea